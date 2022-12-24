Эмил Райкович: «Где-то нам пришлось адаптироваться к манере игры МБА»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над МБА (92:75) высоко оценил уровень игры соперника.
«В первую очередь, хочу отдать должное МБА – в первой половине эта команда выглядела просто отлично. Где-то нам даже пришлось адаптироваться к их манере игры. В третьей четверти мы совершили ключевой рывок, и в концовке у меня уже была возможность выпустить игроков, которые получали меньше времени», – сказал Райкович.
ЦСКА выиграл третью четверть со счетом 29:7.
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