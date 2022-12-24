Майлз Бриджес близок к возвращению в «Шарлотт»

Теги происшествия возможные переходы Шарлотт НБА Эдриан Воджнаровски Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард Майлз Бриджес, который является ограниченно свободным агентом, близок к возвращению в «Шарлотт».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны обсуждают новый контракт и в ближайшее время должны договориться о продолжении сотрудничества.

Ранее Бриджес получил три года условно за избиение подруги в присутствии детей. Он обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Из-за судебного разбирательства игрок не смог подписать новое соглашение в межсезонье.

Бриджес пошел на сделку с правосудием без признания вины. Баскетболисту предстоит отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей. Каждую неделю ему предстоит сдавать тесты на наркотики, причем марихуана разрешена только по рецепту врача.

На счету форварда четыре сезона за «Хорнетс». В прошлом регулярном чемпионате он набирал 20 очков, 6,9 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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5 комментариев

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Ivan85
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Ответ priz
Лучший игровой данкер последних лет и может быть второй после Винса в 21 веке. Славу Богу не отправили товарища в командировку в Китай на пару лет. Их дуэт с Болом дает вау-эффект, иногда это вообще взрыв мозга. Шарлотт теперь снова будет одной из самых ярких команд на востоке, поинтереснее многих лидеров и команд с больших рынков: какого-нибудь Майми или Нью Йорка.
Данкер хороший но и близко не лучший
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3pointmaster
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Самый трудновыполнимый пункт для таких ребят это ограничения по стаффу.
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priz
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Лучший игровой данкер последних лет и может быть второй после Винса в 21 веке. Славу Богу не отправили товарища в командировку в Китай на пару лет. Их дуэт с Болом дает вау-эффект, иногда это вообще взрыв мозга. Шарлотт теперь снова будет одной из самых ярких команд на востоке, поинтереснее многих лидеров и команд с больших рынков: какого-нибудь Майми или Нью Йорка.
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711M
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Ответ MrFrost
Если Хорнетс даже слиться нормально не смогут, то эту организацию можно смело закрывать. Не, ну серьёзно, если не ради возможности заполучить Витю сливать, то ради кого? Оставаться болотом, но из принципа играть в честную? Это благородно, но глупо, учитывая, что талантом команда не блещет, а первый пик и гипотетические дуо Мело- Витя или Мело- Хендерсон изменит всё в организации.
что изменит дуо Мело-Витя? будут просто мешки хайлайтов создавать, как и раньше, ни на что толком не претендуя
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MrFrost
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Если Хорнетс даже слиться нормально не смогут, то эту организацию можно смело закрывать. Не, ну серьёзно, если не ради возможности заполучить Витю сливать, то ради кого? Оставаться болотом, но из принципа играть в честную? Это благородно, но глупо, учитывая, что талантом команда не блещет, а первый пик и гипотетические дуо Мело- Витя или Мело- Хендерсон изменит всё в организации.
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