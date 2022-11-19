«Лейкерс» и «Пистонс» проявляют интерес к Майлзу Бриджесу

и «Пистонс» следят за ситуацией с ограниченно свободным агентом .

Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, Бриджес также интересен и другим клубам лиги.

Бриджес ранее избежал тюремного заключения, получив три года условно за избиение подруги в присутствии детей.

Бриджес стал свободным агентом из-за судебного разбирательства. Игрок обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.

Бриджес пошел на сделку с правосудием без признания вины. Баскетболисту предстоит отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей. Каждую неделю ему предстоит сдавать тесты на наркотики, причем марихуана разрешена только по рецепту врача.

Всю свою карьеру в НБА Бриджес провел в составе «Хорнетс», клуб заинтересован в сохранении форварда.

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