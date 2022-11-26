«Клуб не оберегает своих игроков». Жена Гордона Хэйворда раскритиковала «Шарлотт» после перелома лопатки у форварда
Форвард «Хорнетс» Гордон Хэйворд выбыл на неопределенный срок из-за травмы плеча.
У Хэйворда диагностирован перелом лопатки.
Изначально предполагалось, что у Хэйворда менее серьезная травма. Он успел сыграть с повреждением на этой неделе, а также мог выйти против «Миннесоты» в пятницу. В официальном списке травмированных сообщалось, что у Гордона ушиб.
Супруга Хэйворда Робин выразила недовольство в связи с тем, что клуб задействовал игрока с такой серьезной травмой.
«На самом деле у него сломана лопатка... и с этой травмой они заставили его играть в прошлом матче... вот почему он не мог поднять руку... Все, кто знает Гордона, знают, что у него только одна цель – побеждать и делать правильные вещи на площадке, он самый правдивый игрок/человек, которого вы только найдете. Если он не может играть, то точно не из-за синяка...
Раз команда ничего не говорит, то я проясню. Речь идет о переломе плеча. Ну то есть у него сломана кость, если вы не поняли. Клуб не оберегает своих игроков, как так можно. Только что общалась с мамой молодого игрока, она говорила то же самое...» – написала Робин в социальных сетях.
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