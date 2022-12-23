«Никс» показали лучшую эффективность в НБА за последние 10 матчей, «Гризлис» – 2-е, «Нетс» – 3-и

Теги Бостон Шарлотт Мемфис Бруклин Нью-Йорк НБА Баскетбол

«Нью-Йорк» показал лучшую совокупную эффективность среди всех команд НБА, одержав 8 побед в 10 последних матчах.

Вторым по эффективности стал «Мемфис». У этой команды лучшая защита, но 15 место по игре в нападении. «Гризлис» показали результат 7-3 в последних встречах.

«Бруклин» занял третье место в данном рейтинге. «Нетс» демонстрируют лучшую атакующую эффективность в НБА и завершили отрезок сезона с результатом 9-1.

«Бостон» отметился худшим нападением в лиге и проиграл 6 из 10 последних матчей. «Шарлотт» стал худшим по защите и по совокупной эффективности.

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1 комментарий

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Лебарь
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Брансон, брансон, Чарльз Бронсон и как от такой фамилии можно было избавиться?, взяли и выкинули, а никбок с ним рвут и мечут, ... всех
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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