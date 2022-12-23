«Никс» показали лучшую эффективность в НБА за последние 10 матчей, «Гризлис» – 2-е, «Нетс» – 3-и

« » показал лучшую совокупную эффективность среди всех команд НБА, одержав 8 побед в 10 последних матчах.

Вторым по эффективности стал « ». У этой команды лучшая защита, но 15 место по игре в нападении. «Гризлис» показали результат 7-3 в последних встречах.

« » занял третье место в данном рейтинге. «Нетс» демонстрируют лучшую атакующую эффективность в НБА и завершили отрезок сезона с результатом 9-1.

« » отметился худшим нападением в лиге и проиграл 6 из 10 последних матчей. « » стал худшим по защите и по совокупной эффективности.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон