«Никс» показали лучшую эффективность в НБА за последние 10 матчей, «Гризлис» – 2-е, «Нетс» – 3-и
«Нью-Йорк» показал лучшую совокупную эффективность среди всех команд НБА, одержав 8 побед в 10 последних матчах.
Вторым по эффективности стал «Мемфис». У этой команды лучшая защита, но 15 место по игре в нападении. «Гризлис» показали результат 7-3 в последних встречах.
«Бруклин» занял третье место в данном рейтинге. «Нетс» демонстрируют лучшую атакующую эффективность в НБА и завершили отрезок сезона с результатом 9-1.
«Бостон» отметился худшим нападением в лиге и проиграл 6 из 10 последних матчей. «Шарлотт» стал худшим по защите и по совокупной эффективности.
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