«Лейкерс», «Сиксерс» и «Уорриорз» лидируют в НБА по продаже продукции

НБА назвала десять команд, которые лидируют в лиге по продаже продукции во второй половине сезона-2021/22. Результаты основаны на продажах онлайн-магазина NBAStore.com с 13 января по 10 апреля.
По сравнению с первой половиной сезона «Филадельфия» поднялась с 8-го места на 2-е, «Милуоки» опустился с 3-го на 7-е. Лидером списка остаются «Лейкерс».
Топ-10 популярных команд:
1. «Лейкерс»
2. «Филадельфия»
4. «Чикаго»
5. «Бруклин»
6. «Бостон»
7. «Милуоки»
8. «Финикс»
9. «Нью-Йорк»
10. «Мемфис»
«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?