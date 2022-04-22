«Лейкерс», «Сиксерс» и «Уорриорз» лидируют в НБА по продаже продукции

назвала десять команд, которые лидируют в лиге по продаже продукции во второй половине сезона-2021/22. Результаты основаны на продажах онлайн-магазина NBAStore.com с 13 января по 10 апреля.

По сравнению с первой половиной сезона «Филадельфия» поднялась с 8-го места на 2-е, «Милуоки» опустился с 3-го на 7-е. Лидером списка остаются «Лейкерс».

Топ-10 популярных команд:

1.

2. «Филадельфия»

3.

4. «Чикаго»

5.

6.

7. «Милуоки»

8. «Финикс»

9. «Нью-Йорк»

10. «Мемфис»

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?