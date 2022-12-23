НБА представила подборку лучших моментов Девина Букера в нынешнем сезоне

НБА представила 10-минутную подборку лучших моментов защитника « » Девина Букера в сезоне-2022/23.

Букер считается одним из претендентов на награду MVP нынешнего сезона. Показатели 26-летнего защитника – 28,0 очка, 4,8 подбора, 5,8 передачи, 0,9 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за матч.

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