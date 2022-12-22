Джейсон Кидд оштрафован лигой на 25 тысяч долларов

Теги Даллас Миннесота Джейсон Кидд НБА штрафы судьи Ник Бачерт Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд получил штраф от НБА за инцидент в матче против «Тимбервулвс» (106:116), который состоялся в понедельник.

Лидер техасцев Лука Дончич под занавес третьей четверти игры с «волками» получил второй технический за споры с судьей и был удален. Недовольный таким решением Кидд выскочил на площадку и начал высказывать претензии арбитру Нику Бачерту, за что также был удален.

За свои действия специалист оштрафован на 25 тысяч долларов.

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

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3 комментария

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Asanov
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Ответ Tim Timson
У РПЛ ещё бы узнать ))
Ну тогда ещё доп вопросы возникнут)
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Tim Timson
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Ответ Asanov
Интересно, кто-нибудь видел статистику, сколько НБА собирает штрафов в год? Среднее количество штрафов,"средний чек" и общую сумму) Общая сумма явно же должна фигурировать в бухгалтерских отчетах
У РПЛ ещё бы узнать ))
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Asanov
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Интересно, кто-нибудь видел статистику, сколько НБА собирает штрафов в год? Среднее количество штрафов,"средний чек" и общую сумму)
Общая сумма явно же должна фигурировать в бухгалтерских отчетах
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