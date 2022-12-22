Джейсон Кидд оштрафован лигой на 25 тысяч долларов
Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд получил штраф от НБА за инцидент в матче против «Тимбервулвс» (106:116), который состоялся в понедельник.
Лидер техасцев Лука Дончич под занавес третьей четверти игры с «волками» получил второй технический за споры с судьей и был удален. Недовольный таким решением Кидд выскочил на площадку и начал высказывать претензии арбитру Нику Бачерту, за что также был удален.
За свои действия специалист оштрафован на 25 тысяч долларов.
Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча
Общая сумма явно же должна фигурировать в бухгалтерских отчетах