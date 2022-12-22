Джейсон Кидд оштрафован лигой на 25 тысяч долларов

Главный тренер «Мэверикс» получил штраф от за инцидент в матче против «Тимбервулвс» (106:116), который состоялся в понедельник.

Лидер техасцев под занавес третьей четверти игры с «волками» получил второй технический за споры с судьей и был удален. Недовольный таким решением Кидд выскочил на площадку и начал высказывать претензии арбитру Нику Бачерту, за что также был удален.

За свои действия специалист оштрафован на 25 тысяч долларов.

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