Ростислав Вергун: «Если не иметь в ротации минимум 8 человек, рассчитывать на положительный результат невозможно»

Главный тренер « » после поражения от (61:76) заявил, что распологает недостаточно глубоким составом для успеха в лиге ВТБ.

«У нас добавился еще один соперник в виде сезонных простудных заболеваний. Любому любителю баскетбола, который следит за Единой лигой ВТБ, очевидно, что если не иметь в ротации минимум 8 человек, которые могут эффективно и полезно играть для команды, то рассчитывать на положительный результат невозможно.

Понятно, что результат неудовлетворительный, но ребята сражались, и местами были положительные моменты, которые ни в коем случае не хочется не замечать. Но для целостной качественной игры этого абсолютно недостаточно, к сожалению. Соперник со временем нашел возможность материализовывать свое преимущество, заслуженно довел игру до победы, с чем его поздравляю и желаю удачи в дальнейшем», – сказал Вергун.

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