Каспер Уэйр и Андрей Десятников повторили знаменитое фото Маггси Богза и Манута Бола

Самый низкий и самый высокий игроки лиги ВТБ Каспер Уэйр и (оба – ) поздравили с днем рождения баскетбола, повторив знаменитое фото Маггси Богза и Манута Бола.

Рост Уэйра – 178 сантиметров, Десятникова – 220.

У бывших звезд НБА Маггси Богза и – 160 и 231 сантиметр соответственно.

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