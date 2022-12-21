Каспер Уэйр и Андрей Десятников повторили знаменитое фото Маггси Богза и Манута Бола

Теги ЦСКА фото Единая лига ВТБ Маггси Богз Манут Бол Каспер Уэйр Андрей Десятников Баскетбол

Самый низкий и самый высокий игроки Единой лиги ВТБ Каспер Уэйр и Андрей Десятников (оба – ЦСКА) поздравили с днем рождения баскетбола, повторив знаменитое фото Маггси Богза и Манута Бола.

Рост Уэйра – 178 сантиметров, Десятникова – 220.

У бывших звезд НБА Маггси Богза и Манута Бола – 160 и 231 сантиметр соответственно.

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4 комментария

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madtank
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Ответ Свежий
Повторили так повторили😆 А встать также и взять три мяча что мешало?
как минимум меньшая разница в росте от "оригинала", причем как раз где то на диаметр третьего мяча
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Лакедемон
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Хотя бы три мяча взяли, а не два, про остальные отличия даже и говорить не хочется. С оригиналом, им однозначно не сравнится
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Ковш Сосновый
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Ответ Свежий
Повторили так повторили😆 А встать также и взять три мяча что мешало?
Может потому что 28 сантиметров не хватает до оригинала😄. В любом случае забавно
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Свежий
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Повторили так повторили😆 А встать также и взять три мяча что мешало?
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