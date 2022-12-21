Каспер Уэйр и Андрей Десятников повторили знаменитое фото Маггси Богза и Манута Бола
Самый низкий и самый высокий игроки Единой лиги ВТБ Каспер Уэйр и Андрей Десятников (оба – ЦСКА) поздравили с днем рождения баскетбола, повторив знаменитое фото Маггси Богза и Манута Бола.
Рост Уэйра – 178 сантиметров, Десятникова – 220.
У бывших звезд НБА Маггси Богза и Манута Бола – 160 и 231 сантиметр соответственно.
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