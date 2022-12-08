Десмонд Бэйн пропустит еще как минимум 3-4 недели из-за травмы пальца

Атакующий защитник продолжит восстановление после травмы, полученной в матче против «Миннесоты» (114:103) 11 ноября.

У Бэйна поврежден большой палец правой ноги. Он пропустит еще 3-4 недели до следующего осмотра.

В нынешнем сезоне НБА Бэйн набирает 24,7 очка, 4,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

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