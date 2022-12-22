Евгений Пашутин: «Не сдались и до последней секунды имели шансы на хороший результат»

Главный тренер «Пармы» доволен, что его команда не сдалась и до последнего момента имела шанс на победу в матче против «Локомотива-Кубань» (86:88).

«Поздравляю « » с победой и желаю им удачи в дальнейшем, особенно с учетом выбранного ими курса на российскую молодежь.

Готовились сами прессинговать и ожидали, что будут прессинговать нас. Ключевым для результата моментом стали наши 23 потери, включая 9 в первой четверти. После большого перерыва начали играть более жестко, Роберсон стал смелее брать на себя ответственность, количество наших потерь снизилось и рисунок игры выровнялся.

В 3 и 4 четвертях уже выглядели так, как хотим. Ни в силе, ни в скорости не уступали такой сильной команде, как «Локомотив-Кубань». Хорошо, что не сдались и до последней секунды имели шансы на хороший для себя результат. 23 потери и всего 2 очка разницы – это значит, что потенциал у нас есть», – сказал Пашутин.

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