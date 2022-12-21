Александер Секулич: «Ждем, что «Парма» даст настоящий бой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич призвал команду серьезно отнестись к матчу лиги ВТБ против «Пармы», который состоится в четверг.

«Парма» – хорошая команда, которая в последнее время демонстрирует очень содержательную игру. Теперь пермяки в полном составе – восстановились и вернулись в строй травмированные игроки. От этого соперники стали еще более опасными.

В Перми нам улыбнулась удача, мы смогли воспользоваться полученными шансами и выиграли тот матч. В предстоящей игре полагаться на случай нельзя – нужно рассчитывать только на свои силы. Мы знаем, что к нам едет соперник, которому победа нужна так же сильно, как и нам. Ждем, что пермяки дадут настоящий бой. Для того чтобы одержать победу, нам нужно показать на площадке свой максимум», – заявил Секулич.

18 октября « » одолел «Парму» на выезде в овертайме (92:85).

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