Александер Секулич – о матче против «Пармы»: «Это были настоящие американские горки»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич поделился впечатлениями о тяжелой победе над «Пармой» (88:86) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«Это были настоящие американские горки: три или четыре раза отрывались с двузначным счетом, но позволяли сопернику возвращаться в игру, подпускали их на расстояние, которое отыгрывается за одно владение.

» – хорошая и серьезная команда, но если бы мы допускали меньше ошибок, то выиграли бы гораздо увереннее. Я обращал внимание игроков, что надо оставаться сфокусированными и продолжать играть в командный баскетбол, что нам нужна уверенная игра и четкая защита.

Оба наших новичка здорово нам помогли. Возможно, Крису Хортону было сегодня проще, поскольку он приехал из чемпионата Израиля, где имел регулярную игровую практику. У Джоша Грэя немного другая история – он давно не играл и сейчас только находит свой ритм. Еще рано говорить, что новички влились в команду полноценно. Мы пока провели только несколько тренировок вместе. Сейчас будет небольшой перерыв — постараемся использовать это время, чтобы лучше интегрировать обоих в команду», – сказал Секулич.

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