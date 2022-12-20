Девон Акун-Перселл: «Сделаю все, чтобы помогать «Локо» побеждать»

Новобранец « ива-Кубань» Девон Акун-Перселл поделился ожиданиями от выступления за команду.

– Новобранцы «Локо» – и Джошуа Грей, и Крис Хортон, едва присоединившись к команде, практически сразу дебютировали в официальных матчах. Ты готов к подобному сценарию?

– Я тренируюсь пять раз в неделю под руководством лучших тренеров по физической подготовке. Да, для меня важно быть в лучшей форме по прибытию в Краснодар. Я понимаю, что присоединюсь к команде уже по ходу сезона, поэтому делаю все, чтобы быть готовым сразу включиться в работу.

– Наступает очень важная стадия чемпионата – распределяются места по итогам регулярки. Ты следишь за результатами «Локо»?

– Я прекрасно знаю, как команда идет по ходу чемпионата, приближаясь к плей-офф. Но этим не ограничиваюсь. Я пересматриваю обзоры матчей «Локо», поэтому имею представление о стиле игры команды.

– Переезд – это не только про спортивную часть, но еще быт, общение. Видишь в этом сложности, или уже имеющийся опыт, полученный в европейских клубах, уводит все это на второй план?

– Важно знать, куда ты едешь, поэтому я, конечно, наводил справки. Все ребята, с кем общался, очень хорошо отзывались о клубе, о Краснодаре. Конечно, больше всего мне было интересно узнать мнение тех, кто уже здесь играл. Я говорил и с Джонатаном Мотли, и моим хорошим приятелем Стэнтоном Киддом. Еще и мой агент очень подробно рассказал о команде, о городе. Я сейчас во Флориде, тут отличная погода. И мне сказали, что у вас не так холодно, как рассказывают про остальную часть России. Это здорово!

– Какие ожидания связаны с предстоящим переездом в Россию?

– Я с нетерпением жду момента, когда смогу надеть игровую форму «Локо». Буду рад стать частью команды. Для меня продолжение карьеры в таком клубе, как «Локо» – значимое событие в карьере, большая честь. Со своей стороны я постараюсь применить свой талант, все свои знания и умения для того, чтобы помогать команде выигрывать и идти к намеченной цели.

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