«Мне не нравится, как другие игроки одеваются». Никола Йокич пришел на матч в костюме

Теги Денвер Мемфис видео фото Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал, почему надел костюм на матч против «Мемфиса» (105:91).

«По правде говоря, я начал носить костюмы в этом сезоне. Это способ представить себя. Мне не нравится, как другие игроки одеваются на матчи.

Костюм означает бизнес. Это означает, что я здесь для того, чтобы сделать свою работу», – сказал серб.

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8 комментариев

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Fungus_Amongus
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Водолазки как будто созданы, чтобы их носить с пиджаками и пальто. А вот сами по себе они смотрятся так себе, если сверху ничего не одето.
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Skeleton64
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Классический стиль лучше всего раскрывает достоинство мужчины, особенно в лиге эпатажа и клоунады, где люди уже не знают, как ещё выпендриться друг перед другом. Йокич выглядит прекрасно в этом костюме
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Abdulla
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Тоже люблю пиджак с гольфом.
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Tim Timson
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И Джокер и Жокей)
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Be1983kot18leta@gmail.com
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tunde adebimpe
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Не побоялся, отпустил шпильку в адрес Черепоида, Кузьмы и др. "модников"))
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Свежий
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Да это не Джокер, это уже Туз какой-то! 😎
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MaxBridge
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Начинание хорошее, но над стилем надо поработать. Сочетание такого костюма и такой водолазки такое себе конечно..)
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