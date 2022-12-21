«Мне не нравится, как другие игроки одеваются». Никола Йокич пришел на матч в костюме
Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал, почему надел костюм на матч против «Мемфиса» (105:91).
«По правде говоря, я начал носить костюмы в этом сезоне. Это способ представить себя. Мне не нравится, как другие игроки одеваются на матчи.
Костюм означает бизнес. Это означает, что я здесь для того, чтобы сделать свою работу», – сказал серб.
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