Стивен Адамс – об иностранцах в НБА: «Мы смеемся над американцами за их спинами»
Новозеландский центровой «Мемфиса» Стивен Адамс ответил на вопрос, существует ли взаимное уважение между ним и центровым «Денвера» Николой Йокичем.
«Думаю, да. Может быть, дело в том, что мы из клана иностранцев.
Это немного странно, но мы смеемся над американцами за их спинами. Просто чтобы вы знали», – пошутил Адамс.
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