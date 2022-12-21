Стивен Адамс – об иностранцах в НБА: «Мы смеемся над американцами за их спинами»

Новозеландский центровой « » ответил на вопрос, существует ли взаимное уважение между ним и центровым « » .

«Думаю, да. Может быть, дело в том, что мы из клана иностранцев.

Это немного странно, но мы смеемся над американцами за их спинами. Просто чтобы вы знали», – пошутил Адамс.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать