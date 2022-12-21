Стивен Адамс – об иностранцах в НБА: «Мы смеемся над американцами за их спинами»

Теги Денвер Мемфис НБА Стивен Адамс Никола Йокич Баскетбол

Новозеландский центровой «Мемфиса» Стивен Адамс ответил на вопрос, существует ли взаимное уважение между ним и центровым «Денвера» Николой Йокичем.

«Думаю, да. Может быть, дело в том, что мы из клана иностранцев.

Это немного странно, но мы смеемся над американцами за их спинами. Просто чтобы вы знали», – пошутил Адамс.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

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2 комментария

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Райли Карри
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Из коренных в НБА Ирвинг. Над ним все смеются
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Бондарев Олег
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Главное, чтобы не над афроамериканцами, Стивен, а то поедешь доигрывать в Новую Зеландию...
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