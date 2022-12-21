Шакил О′Нил: «Никола Йокич – это Тим Данкан среди бигменов»

Теги Денвер Шакил О′Нил Тим Данкан НБА Никола Йокич Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил сравнил сербского центрового «Денвера» Николу Йокича с легендой «Сан-Антонио» Тимом Данканом.

«Кенни и Чак, надеюсь, вы со мной согласны. Никола Йокич – это Тим Данкан среди бигменов.

Он доминирует на площадке, не бросаясь в глаза. Обожаю этого парня и то, как он играет», – сказал Шак.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

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3 комментария

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Consistency
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Да, за той лишь разницей, что Данкан был одним из лучших защитных больших в истории, всегда прибавлял в плей-офф и выиграл кучу титулов, к тому же отличался уравновешенностью и хладнокровием. А Жирнич одна из самых больших дырок в обороне, в плей-офф его традиционно выметают метлой на рыбалку, и он периодически выходит из себя, быдлит и удаляется. А так один в один Данкан!
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АРХАТ
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И такой же субтильный, визуально не атлетичный
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Артем Андреев
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То есть семифутер Данкан - не бигмен? На пике он был ничуть не меньше Николы, только играл в защите на уровне DPOY, a не развлекался пасами.
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