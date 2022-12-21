Шакил О′Нил: «Никола Йокич – это Тим Данкан среди бигменов»
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил сравнил сербского центрового «Денвера» Николу Йокича с легендой «Сан-Антонио» Тимом Данканом.
«Кенни и Чак, надеюсь, вы со мной согласны. Никола Йокич – это Тим Данкан среди бигменов.
Он доминирует на площадке, не бросаясь в глаза. Обожаю этого парня и то, как он играет», – сказал Шак.
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
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