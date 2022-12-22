Пол Джордж: «Рады, что все наконец здоровы»

Теги Шарлотт Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

«Клипперс» в среду впервые в нынешнем сезоне провели матч в полном составе. Команда обыграла «Хорнетс» – 126:105.

«Когда началась предматчевая разминка я вздохнул с облегчением. Думаю, что все были рады, что все наконец здоровы.

Конечно, мы говорили об этом в раздевалке. Впервые с начала сезона сыграли полным составом», – рассказал форвард «Клипперс» Пол Джордж.

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1 комментарий

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maryat
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