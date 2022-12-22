Домантас Сабонис – первый игрок с 1970 года, сделавший 75 подборов и 30 передач за 4 матча
Тяжелый форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис стал первым игроком с 1970 года, который сделал 75 подборов и 30 передач за четыре матча.
Литовец – лишь шестой игрок в истории НБА, кому удалось достичь таких показателей. До 1970 года это сделали Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Морис Стоукс и Уэс Ансельд.
В среду в матче против «Лейкерс» (134:120) Сабонис оформил трипл-дабл, набрав 13 очков (4 из 8 с игры), сделав 21 подбор и 12 передач за 37 минут.
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Ну а серия из 13+7 и выше, какими сейчас набрал свои 75+30 Сабонис (в среднем почти 19+8, но можно же иногда набирать меньше) у Уилта максимальная "всего" 13 матчей.
Такую серию из 4+ матчей, кроме него и Домаса, сделали только Стоукс, Бэйлор, Оскар, Коуэнс, Берд, Баркли, Гарнетт, Уэстбрук и внезапно Энтони Мэйсон.
У Янниса - 74+30, 72+30, 50+41. Тоже не было 75 подборов никогда. Но и по ассистам он ниже Сабониса
Все таки собрать 75 за 4 игры - очень непросто. Даже у самого Сабониса прежний рекорд - 67. А за последние 8 лет такое удавалось только Драммонду (рекорд - 93), Деандре, Капеле, Гоберу, дважды Уайтсайду и по одному разу Ховарду, Таунсу и Валанчюнасу. И никто из них даже 20 передач за этот отрезок не делал.
Очень крутой игрок. Трудовой этики не занимать. Планку держит.