Домантас Сабонис – первый игрок с 1970 года, сделавший 75 подборов и 30 передач за 4 матча

Теги Уилт Чемберлен Сакраменто НБА Билл Расселл Элджин Бэйлор Уэс Ансельд Морис Стоукс Домантас Сабонис Баскетбол

Тяжелый форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис стал первым игроком с 1970 года, который сделал 75 подборов и 30 передач за четыре матча.

Литовец – лишь шестой игрок в истории НБА, кому удалось достичь таких показателей. До 1970 года это сделали Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Морис Стоукс и Уэс Ансельд.

В среду в матче против «Лейкерс» (134:120) Сабонис оформил трипл-дабл, набрав 13 очков (4 из 8 с игры), сделав 21 подбор и 12 передач за 37 минут. 

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»

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21 комментарий

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Марсель Объелся
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Ответ Роман Сприкут
У Уэстбрука 0 матчей с 20 подборами в MVP-сезон. В Вашингтоне два таких матча, плюс один в плей-офф. За всю карьеру в Окле - еще два.
Ого, как мало оказывается. Ладно извиняюсь тогда
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Роман Сприкут
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Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
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Ответ ...Quo Vadis...
Пусть обломается, в его время такое не считали.)
Подборы и передачи не считали в его время? Что за бред? Их считают с 1951-го.
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Роман Сприкут
Команда Sports.ru
Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
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Ответ Марсель Объелся
В мвп год и в вашингтонский год он по двадцать подборов частенько собирал
У Уэстбрука 0 матчей с 20 подборами в MVP-сезон. В Вашингтоне два таких матча, плюс один в плей-офф. За всю карьеру в Окле - еще два.
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Вадим flanec
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Ответ ...Quo Vadis...
Пусть обломается, в его время такое не считали.)
Это пусть Домантас обломается, у которого нет титула и рекорда 100 очков за игру в отличие от Уилта "ходули" Чемберлена.
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Роман Сприкут
Команда Sports.ru
Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
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Ответ Happa4
Уилт наверное такое за один матч сделал. Или 86 раз подряд!)
За три делал. За два самый близкий результат - 59+33.

Ну а серия из 13+7 и выше, какими сейчас набрал свои 75+30 Сабонис (в среднем почти 19+8, но можно же иногда набирать меньше) у Уилта максимальная "всего" 13 матчей.

Такую серию из 4+ матчей, кроме него и Домаса, сделали только Стоукс, Бэйлор, Оскар, Коуэнс, Берд, Баркли, Гарнетт, Уэстбрук и внезапно Энтони Мэйсон.
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Марсель Объелся
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Ответ софочка
Уэстбрук обычно останавливался, когда подборов было 10
В мвп год и в вашингтонский год он по двадцать подборов частенько собирал
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Вадим flanec
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Зачем вся эта дешёвая статистика? Первый игрок кто за 4 игры сделал 75 подборов. Да блин, в пятой игре он сделает 8 подборов, и уже ничего особенного не будет. Если смотреть шире, то можно любого игрока так пропиарить, что он сделал то или иное достижение, первым. А это всё ерунда, высмотреть на короткой дистанции какое либо достижение.
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...Quo Vadis...
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Ответ Happa4
Уилт наверное такое за один матч сделал. Или 86 раз подряд!)
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Ответ ЭнтузиасТ
Да как они все это считают )) этот первый кто сделал 10 пдб и 0 потерь, другой 75 очков и 33 перехвата, просто даже не совсем понятно зачем ? Это же смешные рекорды
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Ответ rembrandao
Да ладно, неужели Йокич или Яннис такого не делали?
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Роман Сприкут
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Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
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У Уэстбрука, если кому интересно, лучшие результаты 69+73, 66+54, 61+70.
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Роман Сприкут
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Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
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Ответ rembrandao
Да ладно, неужели Йокич или Яннис такого не делали?
Лучшие показатели Йокича на 4-матчевом отрезке: 73+21, 69+34, а если в сторону передач смотреть: 65+39, 52+49, 46+54 - там часто намного лучше, но по подборам он явно уступает.

У Янниса - 74+30, 72+30, 50+41. Тоже не было 75 подборов никогда. Но и по ассистам он ниже Сабониса

Все таки собрать 75 за 4 игры - очень непросто. Даже у самого Сабониса прежний рекорд - 67. А за последние 8 лет такое удавалось только Драммонду (рекорд - 93), Деандре, Капеле, Гоберу, дважды Уайтсайду и по одному разу Ховарду, Таунсу и Валанчюнасу. И никто из них даже 20 передач за этот отрезок не делал.
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rembrandao
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Удивительно, что у Йокича или Уэстбрука нет такого достижения
Для Уэстбрука подборов многовато, почти по 19 за матч.
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софочка
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Ответ Марсель Объелся
Удивительно, что у Йокича или Уэстбрука нет такого достижения
Уэстбрук обычно останавливался, когда подборов было 10
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rembrandao
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Да ладно, неужели Йокич или Яннис такого не делали?
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ЭнтузиасТ
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Да как они все это считают )) этот первый кто сделал 10 пдб и 0 потерь, другой 75 очков и 33 перехвата, просто даже не совсем понятно зачем ? Это же смешные рекорды
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Happa4
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Уилт наверное такое за один матч сделал. Или 86 раз подряд!)
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Archer_Great
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Ответ Korban Cobain
смотрю Саба в Д.Грина превращается...мм?
Ну как...у Домаса мазафакеры залетают получше, а Гриня в защите играет получше (не конкретно сейчас, там вся команда в руинах, а в целом). Так что разница таки есть)
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Марсель Объелся
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NO.MYNAMEISJEFFERY!
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Ответ Korban Cobain
смотрю Саба в Д.Грина превращается...мм?
Вообще нет. Скорее в Сабониса старшего для бедных)
Очень крутой игрок. Трудовой этики не занимать. Планку держит.
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Korban Cobain
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