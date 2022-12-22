Домантас Сабонис – первый игрок с 1970 года, сделавший 75 подборов и 30 передач за 4 матча

Тяжелый форвард «Сакраменто» стал первым игроком с 1970 года, который сделал 75 подборов и 30 передач за четыре матча.

Литовец – лишь шестой игрок в истории , кому удалось достичь таких показателей. До 1970 года это сделали , , , Морис Стоукс и Уэс Ансельд.

В среду в матче против «Лейкерс» (134:120) Сабонис оформил трипл-дабл, набрав 13 очков (4 из 8 с игры), сделав 21 подбор и 12 передач за 37 минут.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»