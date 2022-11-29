Трехочковый Эндрю Нембарда и данк Домантаса Сабониса – лучшие моменты матчей НБА 28 ноября

Теги Индиана Сакраменто НБА видео Домантас Сабонис Эндрю Нембард Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 28 ноября.

Топ-10 возглавили Эндрю Нембард («Индиана») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях веток об НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные