Трехочковый Эндрю Нембарда и данк Домантаса Сабониса – лучшие моменты матчей НБА 28 ноября
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 28 ноября.
Топ-10 возглавили Эндрю Нембард («Индиана») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).
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