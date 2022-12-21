Джеймс Эннис: «Моя карьера в НБА была настоящим приключением»

Форвард «Самары» Джеймс Эннис рассказал о своей карьере в , где он в общей сложности провел восемь сезонов.

«Моя карьера в НБА была настоящим приключением. НБА, лига развития, обмены – далеко не все смогут с этим справиться и остаться на плаву. Хорошо, что со мной все это произошло в молодости.

Вспоминая все эти приключения, могу сказать, что юный возраст мне очень помог. Я быстро приспосабливался к постоянной движухе. Умел не обращать внимания на невзгоды, умел быстро восстанавливаться после поражений и не сильно корить себя за неудачи. Также важно было сохранять олимпийское спокойствие и держаться золотой середины во всем.

Также я очень ценил, что вообще попал в НБА и имею возможность обеспечивать свою семью. И, наконец, умение много работать помогло мне провести столько плодотворных сезонов в НБА – лиге моей мечты», – сказал американец в интервью официальному сайту Лиги ВТБ.

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