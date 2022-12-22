Коллекция NFT-кроссовок Скотти Пиппена была продана за 77 секунд

Член Зала славы НБА, легендарный форвард « » запустил проект NFT, который был распродан всего за 77 секунд.

Дроп «Scottie Pippen SP33» состоит из 1000 уникальных NFT-кроссовок для метавселенной, которые были проданы по минимальной цене 0,2 ETH (241 доллар). NFT основаны на Ethereum и совместимы практически с любой экосистемой.

Минимальная цена с тех пор выросла до 0,4 ETH (507 долларов), согласно данным OpenSea, при этом объем торгов с 21 декабря составил 211 ETH (255 000 долларов).

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