Коллекция NFT-кроссовок Скотти Пиппена была продана за 77 секунд

Теги Чикаго НБА Скотти Пиппен Баскетбол

Член Зала славы НБА, легендарный форвард «Чикаго» Скотти Пиппен запустил проект NFT, который был распродан всего за 77 секунд.

Дроп «Scottie Pippen SP33» состоит из 1000 уникальных NFT-кроссовок для метавселенной, которые были проданы по минимальной цене 0,2 ETH (241 доллар). NFT основаны на Ethereum и совместимы практически с любой экосистемой.

Минимальная цена с тех пор выросла до 0,4 ETH (507 долларов), согласно данным OpenSea, при этом объем торгов с 21 декабря составил 211 ETH (255 000 долларов).

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2 комментария

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xQcoW
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Типы вроде Шака и Пиппена будут использовать свою репутацию для быстрого заработка, но при этом получают прощение, если продукт оказывается мусором или надувательством. Как Шак с крипто
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serhio_ramos_
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🤦‍♂️
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