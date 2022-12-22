Коллекция NFT-кроссовок Скотти Пиппена была продана за 77 секунд
Член Зала славы НБА, легендарный форвард «Чикаго» Скотти Пиппен запустил проект NFT, который был распродан всего за 77 секунд.
Дроп «Scottie Pippen SP33» состоит из 1000 уникальных NFT-кроссовок для метавселенной, которые были проданы по минимальной цене 0,2 ETH (241 доллар). NFT основаны на Ethereum и совместимы практически с любой экосистемой.
Минимальная цена с тех пор выросла до 0,4 ETH (507 долларов), согласно данным OpenSea, при этом объем торгов с 21 декабря составил 211 ETH (255 000 долларов).
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