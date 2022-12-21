Шакил О′Нил – о победной серии «Никс»: «Не думаю, что они пройдут первый раунд»

Теги Шакил О′Нил Нью-Йорк НБА Баскетбол

Легендарный центровой НБА, эксперт Шакил О′Нил оценил перспективы набравших ход «Никс».

«Нью-Йорк» во вторник разгромил «Голден Стэйт», одержав 8-ю победу подряд.

«Рад за «Никс», но я бы не обольщался. Они взяли восемь матчей подряд, поднялись на шестое место на Востоке, вы посмотрите на них... Не думаю, что они пройдут первый раунд», – заявил О’Нил.

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1 комментарий

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Евгений Дронов
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