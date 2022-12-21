«Орландо» попытается обменять Мо Бамбу на драфт-пик 1-го раунда

Теги возможные переходы Орландо НБА Мо Бамба Баскетбол

Центровой «Орландо» Мо Бамба (24 года, 213 см) является наиболее вероятным кандидатом на обмен в своей команде в этом сезоне, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Согласно источникам, ожидается, что «Мэджик» попытается заполучить за Бамбу защищенный драфт-пик первого раунда или пик в конце первого раунда.

В межсезонье Бамба подписал с «Орландо» новый двухлетний контракт на 20,6 миллиона долларов.

Интерес к бигмену могут проявить «Лейкерс», «Клипперс», «Торонто», «Сакраменто» и «Бруклин».

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4 комментария

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Лужин
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Мо Вагнер по делу занял его минуты в ротации, а когда Картер вернется, то совсем играть не будет. Бамба совсем не безнадежен, просто в Орландо ему будет тяжело развиваться.
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Timeless
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В Спёрс норм, по возрасту подходит к Келдону/Васселу, Пелтль свалит скорее всего, можно пульнуть каким-то дальним пиком или какую-нибудь тресторонку через Ричардсона
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Abdulla
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Как запасной большой относительно неплох, хотя первые пару лет казалось, что ему очень скоро пора из лиги.
Посмотрел - блин, он шмаляет трёшки с процентов 38 уже второй сезон. Вау!
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...Quo Vadis...
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