«Орландо» попытается обменять Мо Бамбу на драфт-пик 1-го раунда

Центровой « » (24 года, 213 см) является наиболее вероятным кандидатом на обмен в своей команде в этом сезоне, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Согласно источникам, ожидается, что «Мэджик» попытается заполучить за Бамбу защищенный драфт-пик первого раунда или пик в конце первого раунда.

В межсезонье Бамба подписал с «Орландо» новый двухлетний контракт на 20,6 миллиона долларов.

Интерес к бигмену могут проявить «Лейкерс», «Клипперс», «Торонто», «Сакраменто» и «Бруклин».

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