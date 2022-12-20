Чума Окики перенес операцию на колене и пропустит месяц

Теги травмы Орландо НБА драфт НБА Чума Окики Баскетбол

Форвард «Орландо» Чума Окики перенес артроскопическую операцию на левом колене, из-за травмы которого он пропустил последние 14 матчей.

Клуб сообщил, что Окики была проведена хондропластика. 24-летний игрок будет повторно обследован через четыре недели.

Окики был выбран под 16-м пиком на драфте НБА-2019. В нынешнем сезоне он набирает 5,4 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы