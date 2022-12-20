Чума Окики перенес операцию на колене и пропустит месяц
Форвард «Орландо» Чума Окики перенес артроскопическую операцию на левом колене, из-за травмы которого он пропустил последние 14 матчей.
Клуб сообщил, что Окики была проведена хондропластика. 24-летний игрок будет повторно обследован через четыре недели.
Окики был выбран под 16-м пиком на драфте НБА-2019. В нынешнем сезоне он набирает 5,4 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.
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