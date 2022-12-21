«Орландо» может обменять Ар Джей Хэмптона
Атакующий защитник «Мэджик» Ар Джей Хэмптон является серьезным кандидатом на обмен.
Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Орландо» ранее не воспользовался опцией команды на сезон-23/24 в соглашении с Хэмптоном. Таким образом, 21-летний баскетболист не получит 4,2 миллиона долларов за четвертый год по контракту новичка и станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.
Хэмптон недавно сменил агента.
Хэмптон был выбран «Милуоки» под 25-м пиком на драфте-2020, позже его обменяли в «Мэджик».
В текущем регулярном чемпионате Ар Джей набирает 6,5 очка и 1,6 подбора в среднем за игру.
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