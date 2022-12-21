«Орландо» может обменять Ар Джей Хэмптона

Атакующий защитник «Мэджик» является серьезным кандидатом на обмен.

Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

« » ранее не воспользовался опцией команды на сезон-23/24 в соглашении с Хэмптоном. Таким образом, 21-летний баскетболист не получит 4,2 миллиона долларов за четвертый год по контракту новичка и станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

Хэмптон недавно сменил агента.

Хэмптон был выбран «Милуоки» под 25-м пиком на драфте-2020, позже его обменяли в «Мэджик».

В текущем регулярном чемпионате Ар Джей набирает 6,5 очка и 1,6 подбора в среднем за игру.

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