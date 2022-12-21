Деандре Эйтон – о перепалке с тренером: «Мы – семья. После этого инцидента мы активизировались»

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Центровой «Финикса» Деандре Эйтон прокомментировал перепалку с главным тренером Монти Уильямсом во время тайм-аута в матче против «Вашингтона» (110:113).

«Мы – семья, так что тренер знает, как разговаривать со своими парнями, а парни знают, как общаться с ним.

Мы знаем друг друга и знаем характеры друг друга. Все видели, что после этого инцидента мы действительно активизировались. Мы упустили преимущество, но тренер все объяснил нам во время тайм-аута и вернул в игру», – сказал Эйтон.

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