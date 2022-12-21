Монти Уильямс – о споре с Эйтоном: «Дело было не только в Деандре, это касалось всей команды»

Главный тренер « » прокомментировал инцидент во время тайм-аута в матче против « » (110:113).

В сеть попало видео, на котором тренер эмоционально спорит с центровым .

«Дело было не только в Деандре, это касалось всей команды. Я был недоволен тем, что команда плохо разыгрывала комбинации. Такое бывает. Это не было спором с одним конкретным игроком», – сказал Уильямс.

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