Многолетний владелец « » прокомментировал сделку по продаже «Санз» и «Меркьюри» американскому бизнесмену Мэтью Ишбии.

«Санз» продадут за рекордные для НБА 4 миллиарда долларов.

«Мэтью Ишбия – правильный лидер, он подходит для того, чтобы опереться на победное наследие клуба и поддержку местного сообщества с целью вести «Санз» с «Меркьюри» в новую эпоху.

Как бывший студенческий баскетболист и чемпион NCAA, Мэт обладает нужным духом, целеустремленностью и ресурсами, чтобы добиться победы в чемпионате. Не менее важны его филантропическое мировоззрение и стремление использовать спорт как способ возвысить и объединить людей.

Я знаю, что Мэт разделяет мою непоколебимую поддержку женского баскетбола, и с нетерпением жду, когда он станет объединяющей силой в Долине Солнца», – говорится в заявлении Сарвера.

Сарвер принял решение продать клуб после того, как расследование подтвердило факты его неподобающего поведения на рабочем месте.

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