Кендрик Перкинс: «Джоэл Эмбиид должен попросить «Сиксерс» вернуть Джимми Батлера»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт считает, что центровому «Сиксерс» нужно просить руководство клуба вернуть форварда Джимми Батлера.

«Эти два парня должны воссоединиться. Не обязательно на южном побережье. Это должно произойти в «Филадельфии». Они хотят играть друг с другом, это факт. Они даже не скрывают это, они говорят нам в упор. Я действительно хочу увидеть, как они играют вместе, но я также хочу, чтобы это произошло в «Филадельфии».

Быть лидером команды на площадке, набирать в среднем 30 очков и почти 11 подборов – это легкая часть. Но иногда вам нужно принимать тяжелые решения, когда вы должны прийти к руководству и сказать: «Эй, сделайте это, мне нужно, чтобы это произошло». Фронт-офис будет слушать его. Владельцы будут слушать его, потому что это единственный человек, которого вы не хотите потерять», – заявил Перкинс.

Батлер выступал за «Сиксерс» в сезоне-2018/19. С ним команда сумела дойти до второго раунда плей-офф, где уступила будущему чемпиону на последних секундах седьмого матча.

В июле 2019 года Джимми перешел в «Майами». «Хит» приняли участие в финале НБА-2020 и в финале Восточной конференции-2022.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы