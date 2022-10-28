Джоэл Эмбиид может пропустить матч против «Торонто»

Центровой «Филадельфии» может пропустить сегодняшний гостевой матч против . Игрок восстанавливается после травмы правого колена, сообщает репортер Кайл Ньюбек.

«Сиксерс» предстоит провести два матча за два дня. Завтра команда сыграет на выезде с «Чикаго».

начала сезон с четырех поражений в пяти матчах.

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