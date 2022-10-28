Джоэл Эмбиид может пропустить матч против «Торонто»

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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может пропустить сегодняшний гостевой матч против «Торонто». Игрок восстанавливается после травмы правого колена, сообщает репортер Кайл Ньюбек.

«Сиксерс» предстоит провести два матча за два дня. Завтра команда сыграет на выезде с «Чикаго».

«Филадельфия» начала сезон с четырех поражений в пяти матчах.

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