Разыгрывающий «Филадельфии» во время матча с (112:90) в пятницу обновил личные рекорды по набранным очкам и точным 3-очковым попаданиям.

21-летний Макси реализовал 9 3-очковых и набрал 44 очка.

За 40 минут Тайриз реализовал 15 из 20 с игры (9 из 12 из-за дуги) и 5 из 6 с линии, а также записал на свой счет 8 подборов и 4 передачи при 2 потерях.

Макси отправил в цель первые 10 бросков с игры, включая 7 3-очковых. Тайриз стал первым игроком в истории НБА, который имел на своем счету 25+ очков и 7+ попаданий с дальней дистанции при 100% реализации с игры за половину матча. Первый промах случился лишь в третьей четверти.

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