Никола Вучевич – о победе над «Майами»: «Мы нуждались в этом»
Центровой «Буллс» Никола Вучевич высказался о важности победы над «Майами» (113:103), благодаря которой чикагцы прервали серию из четырех поражений.
На счету Вучевича 29 очков и 12 подборов.
«Было важно добиться победы, испытать положительные эмоции, особенно после того ужасного и болезненного поражения. Мы нуждались в этом.
Надеюсь, это поможет нам», – заявил Вучевич.
В предыдущей встрече «Чикаго» позволил «Миннесоте» набрать 150 очков.
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