Центровой «Буллс» высказался о важности победы над « » (113:103), благодаря которой чикагцы прервали серию из четырех поражений.

На счету Вучевича 29 очков и 12 подборов.

«Было важно добиться победы, испытать положительные эмоции, особенно после того ужасного и болезненного поражения. Мы нуждались в этом.

Надеюсь, это поможет нам», – заявил Вучевич.

В предыдущей встрече « » позволил «Миннесоте» набрать 150 очков.

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