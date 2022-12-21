Никола Вучевич – о победе над «Майами»: «Мы нуждались в этом»

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Центровой «Буллс» Никола Вучевич высказался о важности победы над «Майами» (113:103), благодаря которой чикагцы прервали серию из четырех поражений.

На счету Вучевича 29 очков и 12 подборов.

«Было важно добиться победы, испытать положительные эмоции, особенно после того ужасного и болезненного поражения. Мы нуждались в этом.

Надеюсь, это поможет нам», – заявил Вучевич.

В предыдущей встрече «Чикаго» позволил «Миннесоте» набрать 150 очков.

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