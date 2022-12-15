«Буллс» не ведут переговоры о продлении контракта с Николой Вучевичем

Теги возможные переходы Чикаго НБА Никола Вучевич Баскетбол

Руководство «Чикаго» не ведет переговоры о продлении контракта с центровым Николой Вучевичем (32 года, 211 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Согласно источникам, «Буллс» никогда не вели серьезных переговоров о реструктуризации контракта со своим стартовым центровым.

Контракт Вучевича рассчитан до конца сезона-2022/23, за который он заработает 22 млн долларов. В нынешнем сезоне черногорец набирает 16,3 очка, 10,6 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы