Никола Вучевич планирует стать свободным агентом следующим летом
Центровой «Чикаго» Никола Вучевич планирует стать неограниченно свободным агентом, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Контракт Вучевич с «Буллс» заканчивается следующим летом. Ожидается, что стороны не станут продлевать сотрудничество. Черногорский баскетболист может подписать продление на четыре года и 118,2 миллиона долларов.
В нынешнем сезоне 32-летний Вучевич набирает 16,3 очка, 10,4 подбора и 3 передачи в среднем за матч.
«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда
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