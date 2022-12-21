Никола Вучевич планирует стать свободным агентом следующим летом

Теги Чикаго НБА Никола Вучевич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич планирует стать неограниченно свободным агентом, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Контракт Вучевич с «Буллс» заканчивается следующим летом. Ожидается, что стороны не станут продлевать сотрудничество. Черногорский баскетболист может подписать продление на четыре года и 118,2 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне 32-летний Вучевич набирает 16,3 очка, 10,4 подбора и 3 передачи в среднем за матч.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы