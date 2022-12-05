«Чикаго» не собирается обменивать Дерозана и Лавина

Теги возможные переходы Чикаго НБА Демар Дерозан Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» не оправдывает ожиданий на старте нового сезона, команда с результатом 9-14 идет 12-й на Востоке.

Несмотря на это, источники в лиге считают главных звезд «Буллс» Демара Дерозана и Зака Лавина «неприкасаемыми» для возможного обмена.

Ранее сообщалось, что клубы НБА интересуются Дерозаном и Лавином, а также центровым Николой Вучевичем.

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