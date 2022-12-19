Форвард «Хит» сообщил, что потерял 15 миллионов долларов в результате своей сделки с криптовалютной биржей FTX, которая обанкротилась в этом году.

«Я потерял 15 миллионов долларов. Они не обманывали меня. Я подписал с ними договор, а потом случилось то, что случилось.

Многие люди пострадали из-за их банкротства, от этого мне грустно», – заявил ветеран «Майами».

Хаслем являлся представителем компании и появлялся в рекламных роликах, которые показывали во время трансляций и на арене «Хит» в .

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