Юдонис Хаслем потерял 15 миллионов долларов в сделке с обанкротившейся компанией FTX
Форвард «Хит» Юдонис Хаслем сообщил, что потерял 15 миллионов долларов в результате своей сделки с криптовалютной биржей FTX, которая обанкротилась в этом году.
«Я потерял 15 миллионов долларов. Они не обманывали меня. Я подписал с ними договор, а потом случилось то, что случилось.
Многие люди пострадали из-за их банкротства, от этого мне грустно», – заявил ветеран «Майами».
Хаслем являлся представителем компании и появлялся в рекламных роликах, которые показывали во время трансляций и на арене «Хит» в Майами.
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