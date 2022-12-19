Юдонис Хаслем потерял 15 миллионов долларов в сделке с обанкротившейся компанией FTX

Теги происшествия Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Форвард «Хит» Юдонис Хаслем сообщил, что потерял 15 миллионов долларов в результате своей сделки с криптовалютной биржей FTX, которая обанкротилась в этом году.

«Я потерял 15 миллионов долларов. Они не обманывали меня. Я подписал с ними договор, а потом случилось то, что случилось.

Многие люди пострадали из-за их банкротства, от этого мне грустно», – заявил ветеран «Майами».

Хаслем являлся представителем компании и появлялся в рекламных роликах, которые показывали во время трансляций и на арене «Хит» в Майами.

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4 комментария

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Ilovethisgame77
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Ещё 10 лет будет полотенцем махать в Хит
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avcgloronalduMU
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За криптовалютой стоит цру
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Vladimka
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Ну всё, еще лет пять будет продлевать контракты с Майами.

По факту - соболезнования, финансовые н**бы сейчас могут ждать на любом углу.
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Can
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+ 15 000 000 и банкротство, ага не обманывали)))
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