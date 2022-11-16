Тайлер Хирро не сыграет с «Торонто» из-за травмы лодыжки

Атакующий защитник не полетел в Торонто на матч против «Рэпторз», который состоится в среду.

22-летний баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа. Он не играет с 5 ноября.

Также встречу с по личным причинам пропустит ветеран «Хит» .

В 10 матчах нынешнего сезона Хирро набирает в среднем 19,6 очка, 6,4 подбора и 2,6 передачи. Хаслем принял участие в двух играх.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога