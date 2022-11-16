Тайлер Хирро не сыграет с «Торонто» из-за травмы лодыжки

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Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро не полетел в Торонто на матч против «Рэпторз», который состоится в среду.

22-летний баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа. Он не играет с 5 ноября.

Также встречу с «Торонто» по личным причинам пропустит ветеран «Хит» Юдонис Хаслем.

В 10 матчах нынешнего сезона Хирро набирает в среднем 19,6 очка, 6,4 подбора и 2,6 передачи. Хаслем принял участие в двух играх.

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