Округ Майами-Дейд добивается права как можно скорее убрать название FTX с арены «Хит»

Округ Майами-Дейд обратился в федеральный суд США по делам о банкротстве с просьбой о немедленном разрешении расторгнуть соглашение о правах на наименование с компанией FTX и убрать данный бренд с арены, где выступает «Майами».

В ходатайстве, поданном во вторник, округ, которому принадлежит арена и который вел переговоры о правах на название с FTX, заявил, что дальнейшее обращение к стадиону как к только усугубит «постоянные трудности», вызванные банкротством криптовалютной биржи.

«Не похоже, что должник понесет ущерб от досрочного расторжения соглашения о правах на имя. С другой стороны, округ Майами-Дейд продолжает предоставлять должнику ценные права на присвоение имен и другие преимущества, и пока не может искать нового нейминг-партнера», – говорится в ходатайстве округа.

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