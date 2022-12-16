Бывший разыгрывающий « » и « » в четверг объявил о завершении игровой карьеры и рассказал о своем психическом здоровье в социальных сетях.

22-летний Терри отмечает, что баскетбол подарил ему «друзей на всю жизнь» и включал в себя «удивительные достижения» и «незабываемые воспоминания». В то же время он пишет, что «пережил самые мрачные времена в своей жизни. До такой степени, что вместо того, чтобы укреплять меня, это стало уничтожь меня. Я начал презирать и сомневаться в ценности самого себя, гораздо сильнее, чем об этом могли думать окружающие».

Экс-баскетболист описал тревогу, с которой ему приходилось иметь дело.

«Навязчивые мысли, пробуждение с тошнотой. Вдруг обнаруживаешь, что изо всех сил пытаешься сделать нормальное дыхание из-за камня, который лежит на груди и, казалось, весит больше, чем ты способен выдержать. Это всего лишь краткое описание беспокойства, которое вызвал у меня этот вид спорта. И хотя я благодарен за каждую дверь, которую он открыл передо мной, все же не могу больше продолжать эту борьбу за то, что больше не люблю», – пишет Терри.

«Даллас» выбрал Терри его 31-м номером драфта НБА 2020 года. Тайрелл сыграл всего в 11 матчах в дебютном сезоне и пропустил большое количество времени по личным причинам.

«Мэверикс» отчислили его перед сезоном-21/22.

Терри позже присоединился к «Гризлис» и принял участие в двух играх в сезоне-21/22.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване