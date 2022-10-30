Джейлен Браун – о данке через Митчелла: «Я повешу это в рамочку, бро»

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Форвард «Бостона» Джейлен Браун подколол защитника «Кливленда» Донована Митчелла.

В пятницу во время матча между командами Браун исполнил постер-данк через Митчелла.

Игрок «Селтикс» выложил в твиттере фотографию момента с подписью: «Я точно повешу это в рамочку, бро».

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Твиттер Джейлена Брауна

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