Джейлен Браун – о данке через Митчелла: «Я повешу это в рамочку, бро»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун подколол защитника «Кливленда» Донована Митчелла.
В пятницу во время матча между командами Браун исполнил постер-данк через Митчелла.
Игрок «Селтикс» выложил в твиттере фотографию момента с подписью: «Я точно повешу это в рамочку, бро».
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Твиттер Джейлена Брауна
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