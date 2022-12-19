НБА представила подборку лучших моментов Джоэла Эмбиида в текущем сезоне

представила подборку лучших моментов центрового «Сиксерс» в текущем сезоне.

Один из кандидатов на приз MVP в 20 матчах набирает 33,3 очка, 9,9 подбора, 4,7 передачи и 1,6 блок-шота в среднем за игру.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе