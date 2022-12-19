25 очков Малика Ньюмэна помогли «Автодору» обыграть «Зенит»

Защитник « » Малик Ньюмэн отметился результативной игрой в победном матче против « » (91:79) в лиге ВТБ.

Американский баскетболист набрал 25 очков, 2 передачи, 1 подбор и 1 перехват за 37 минут на площадке. Он реализовал 10 из 18 бросков с игры (4-8 из-за дуги) и 1 из 2 попыток с линии штрафного.

Ньюмэн присоединился к «Автодору» в начале ноября. Он набирал 25 очков в 3 из 9 матчах за саратовскую команду.

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