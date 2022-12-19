Данило Николич: «С самого начала верили, что можем выиграть у «Зенита»

Форвард « » заявил, что победа в над действующим чемпионом лиги ВТБ « » (91:79) не стала для него неожиданностью.

«Однозначно, это пока наша лучшая игра против одной из сильнейших команд лиги. Мы продемонстрировали отличный командный дух, хорошую защиту и здорово делились мячом в нападении.

С самого начала верили в то, что можем выиграть. Это было видно по тому, как наша команда провела первые минуты. Мы играли очень смело и сохраняли концентрацию в течение всего матча, что помогло нам добиться победы», – признался Николич.

Черногорский баскетболист завершил встречу с показателями 16 очков (4-9 с игры, 3-6 из-за дуги), 9 подборов и 2 передачи.

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