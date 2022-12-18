Ассистент Хави Паскуаля: «Зенит» совсем не защищался и пропустил 91 очко, что неприемлемо»
Ассистент Хавьера Паскуалья, временно исполняющий обзанности главного тренера «Зенита», Адамантиос Панайотопулос остался недоволен защитой команды в матче против «Автодора» (79:91) в Единой лиге ВТБ.
«Прежде всего, поздравляю «Автодор». Они показали хороший баскетбол и заслужили победу. Для нас матч получился очень и очень тяжелым. Отсутствие ряда игроков – не оправдание для нас.
Мы совсем не защищались и пропустили 91 очко, что неприемлемо. Нам нужно много работать и значительно улучшать свою игру. Надеюсь, скоро недостающие баскетболисты вернутся в строй», – сказал Панайотопулос.
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