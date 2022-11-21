Грегг Попович пропустил матч с «Лейкерс» по болезни

Теги травмы Лейкерс Сан-Антонио Грегг Попович НБА Бретт Браун Баскетбол

Главный тренер «Сперс» Грегг Попович пропустил матч с «Лейкерс» (92:123) в воскресенье из-за плохого самочувствия.

Техасской командой руководил ассистент Бретт Браун, который ранее на протяжении многих лет был главным тренером «Сиксерс».

73-летний Попович общался с журналистами за полтора часа до начала встречи, но в итоге не смог выполнить свои обязанности.

«Сан-Антонио» подошел к воскресной игре, потерпев 9 поражений в 10 матчах.

«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные