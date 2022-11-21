Главный тренер «Сперс» пропустил матч с (92:123) в воскресенье из-за плохого самочувствия.

Техасской командой руководил ассистент , который ранее на протяжении многих лет был главным тренером «Сиксерс».

73-летний Попович общался с журналистами за полтора часа до начала встречи, но в итоге не смог выполнить свои обязанности.

подошел к воскресной игре, потерпев 9 поражений в 10 матчах.

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