Грегг Попович пропустил матч с «Лейкерс» по болезни
Главный тренер «Сперс» Грегг Попович пропустил матч с «Лейкерс» (92:123) в воскресенье из-за плохого самочувствия.
Техасской командой руководил ассистент Бретт Браун, который ранее на протяжении многих лет был главным тренером «Сиксерс».
73-летний Попович общался с журналистами за полтора часа до начала встречи, но в итоге не смог выполнить свои обязанности.
«Сан-Антонио» подошел к воскресной игре, потерпев 9 поражений в 10 матчах.
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