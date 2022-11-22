Грегг Попович: «Леброн отлично справляется с негативом, который обрушивают на него по ходу карьеры»

Главный тренер «Сперс» отдал должное звездному форварду «Лейкерс» за то, как он на протяжении 20-летней карьеры справляется с критикой и негативом в свой адрес.

«Раньше меня это злило, когда он только начинал. Если Леброн делал пас, кто-то говорил: «Он должен был бросать». Если он бросал, то говорили: «Он должен был пасовать». Меня такое точно разозлило бы. Баскетболистам приходится иметь дело с негативом. В каком-то смысле это поддельный негатив, ненастоящий. Парень все делал отлично и прекрасно держался. Молодой парень здорово справлялся со всем этим вниманием и продолжал делать свое дело. Отлично справлялся.

Всякий раз, когда я оказывался рядом с ним или когда у меня была возможность, я говорил об этом публично. Больше всего мне запомнилось то, как Джеймс вел себя во всей этой истории. Все мы не знаем, что такое такое внимание и какие с ним появляются требования. Леброн отлично справляется», – заявил Попович.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета