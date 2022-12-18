Чонси Биллапс: «Дончич – один из самых талантливых игроков своего поколения. Он умеет все»

Теги Даллас Чонси Биллапс Портленд НБА Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс объяснил, почему он считает разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича великим игроком.

«Ты используешь против него дабл-тим, но он настолько большой, что ему все видно. Игрок выходит с другой позиции на подстраховку, а Лука заставляет его сфолить. Ставишь против него большого – он обходит его и идет к кольцу. Ставишь маленького – он продавливает его.

Он умеет все. Он один из тех, чей IQ чрезвычайно высок, а его набор навыков этому соответствует. Вот почему я считаю его великим. Он один из самых талантливых игроков своего поколения», – сказал Биллапс.

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2 комментария

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Сергей Орлов
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Все верно сказал. Один минус – не защищается.
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Слава Каплунов
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Защиту бы ему подтянуть
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