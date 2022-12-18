Чонси Биллапс: «Дончич – один из самых талантливых игроков своего поколения. Он умеет все»
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс объяснил, почему он считает разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича великим игроком.
«Ты используешь против него дабл-тим, но он настолько большой, что ему все видно. Игрок выходит с другой позиции на подстраховку, а Лука заставляет его сфолить. Ставишь против него большого – он обходит его и идет к кольцу. Ставишь маленького – он продавливает его.
Он умеет все. Он один из тех, чей IQ чрезвычайно высок, а его набор навыков этому соответствует. Вот почему я считаю его великим. Он один из самых талантливых игроков своего поколения», – сказал Биллапс.
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