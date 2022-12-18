Адам Сильвер: «НБА рассматривает возможность создания команды в Мехико»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что Мехико «делает все необходимое», чтобы его рассматривали в качестве серьезного кандидата при расширении лиги.

Сильвер добавил, что после подписания следующего коллективного соглашения НБА может расшириться, и лига «без сомнения» рассматривает возможность создания команды в Мексике.

Также комиссионер отметил, что Мехико способен принять Матч всех звезд НБА, но не в ближайшем будущем.

В столице Мексики уже не первый год проводятся отдельные матчи НБА. В субботу там состоялась встреча «Сан-Антонио» и «Майами» (101:111).

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