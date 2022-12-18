Адам Сильвер: «НБА рассматривает возможность создания команды в Мехико»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что Мехико «делает все необходимое», чтобы его рассматривали в качестве серьезного кандидата при расширении лиги.

Сильвер добавил, что после подписания следующего коллективного соглашения НБА может расшириться, и лига «без сомнения» рассматривает возможность создания команды в Мексике.

Также комиссионер отметил, что Мехико способен принять Матч всех звезд НБА, но не в ближайшем будущем. 

В столице Мексики уже не первый год проводятся отдельные матчи НБА. В субботу там состоялась встреча «Сан-Антонио» и «Майами» (101:111).

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3 комментария

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Holo Dilnick
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А вот так на матчи будут выезжать https://cdn.traileraddict.com/content/screencap/123921.jpg
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Некрофилы Душанбе за Юве
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Мехико - огромный рынок
очевидно, что следующий клуб НБА появится именно там
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Безумный Макс
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Mexico Cartels 😎
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